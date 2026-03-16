Sarri: «Una partita che ricorderò non per il risultato», l’Olimpico di Lazio Milan è un messaggio chiaro: a prescindere dalla vittoria!

Sarri estasiato dallo Stadio Olimpico, i laziali hanno reso quella di ieri una serata indimenticabile, a prescindere dal risultato

«Questa è una partita che ricorderò non per il risultato», sì caro mister Sarri, queste tue parole sono le parole che avrebbe potuto dire ognuno degli oltre 50.000 laziali presenti ieri sera allo Stadio Olimpico.

Prima, durante e dopo la partita si è respirato un clima di quelli indimenticabili, a prescindere dall’avversario, a prescindere da quello che sarebbe stato il risultato. Certo che la vittoria è stata una ciliegina sulla torta, come ha detto lo stesso allenatore in conferenza: «Dal punto di vista emozionale è stata sicuramente una serata particolare, poi anche il risultato indubbiamente fa piacere. I ragazzi hanno dato al pubblico anche la soddisfazione del risultato, ma questo è un clima che è da ricordare».

La bella scenografia, il LAZIO LAZIO LAZIO per cinque minuti e la carica finale: è tornato il 12° uomo in campo

Ma la voglia dei tifosi, tornati sugli spalti dopo oltre due mesi, di fare la differenza si è percepita da prima del fischio d’inizio. A partire dalla spettacolare scenografia in Curva e Distinti Nord, bandiere in Tevere e Curva Sud. Senza contare la scritta “LIBERTÀ” censurata.

Passando poi per i cori, gli applausi, i fischi e quel “LAZIO, LAZIO, LAZIO” con le sciarpe alzate al cielo che dal 41′ al 46′ ha coinvolto Curva e Distinti Nord, Tevere, Curva e Distinti Sud, persino parte della Monte Mario.

Chiudendo con la carica nei secondi finali, l’incitamento al mister al momento dell’espulsione e i festeggiamenti sotto la Curva a fine partita. Perché la vittoria è stata solo una soddisfazione in più in questa serata praticamente perfetta.

Senza i suoi tifosi che senso ha la Lazio?

Questa la domanda che il Presidente Claudio Lotito dovrebbe porsi dopo la serata di ieri. E perché no prendere atto della situazione e provare a fare dei passi verso la tifoseria, verso l’anima della Lazio stessa.

Maurizio Sarri è consapevole dell’importanza dei laziali e non perde occasione per ribadirlo, il doppio saluto sotto la Nord ne è la conferma, un’immagine che solidifica un legame già intenso. Anche la squadra sa che i tifosi fanno la differenza e si è visto ieri in campo, tutti sono stati pronti a dare quel qualcosa in più.

Ora tocca a chi è più in alto fare delle riflessioni, perché gli oltre 50.000 biancocelesti presenti ieri hanno dimostrato tutto l’amore che possono dare a prescindere dall’importanza della partita, a prescindere dalla classifica, a prescindere dal risultato.

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