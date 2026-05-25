Provedel è la priorità del Bologna, la posizione del club

Provedel è la priorità per il Bologna in vista della prossima stagione, ma segue anche Falcone in caso di ostacoli

Il mercato dei portieri entra nel vivo e vede il Bologna assoluto protagonista. La dirigenza rossoblù è infatti al lavoro per regalarsi un nuovo numero uno di spessore internazionale in vista della prossima stagione. Il club emiliano ha le idee chiarissime sul profilo ideale da inserire in rosa e ha già individuato il proprio obiettivo prioritario.

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Il Bologna punta tutto su Provedel come prima scelta

Secondo quanto rivelato in esclusiva dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso il suo profilo X, il nome in cima alla lista dei desideri dei rossoblù è quello di Ivan Provedel. L’attuale estremo difensore della Lazio, legato al club biancoceleste da un contratto in scadenza nel 2027, ha espresso il chiaro desiderio di giocare con continuità da titolare, una garanzia che la società emiliana sarebbe pronta a offrirgli fin da subito. Infatti i felsinei considerano l’estremo difensore una priorità e attendono la sua decisione.

La concorrenza dell’Inter e i dubbi per Ivan Provedel

La corsa al portiere azzurro non è però priva di ostacoli. Sul portiere, attualmente fermo ai box, si registra infatti anche il forte interesse dell’Inter, alla ricerca di un profilo affidabile per completare il reparto. Tuttavia, la pista nerazzurra per l’ex Spezia potrebbe raffreddarsi, dato che a Milano lo spagnolo Josep Martinez viaggia spedito verso la riconferma nel ruolo di titolare inamovibile per la prossima stagione.

Il piano B se Ivan Provedel dovesse prendere tempo

Il Bologna non vuole farsi trovare impreparato e, nel caso in cui la trattativa per il portiere della Lazio, dovesse subire rallentamenti o il giocatore decidesse di prendere tempo, ha già bloccato l’alternativa. Come anticipato dalla stessa fonte giornalistica, i rossoblù hanno effettuato un sondaggio concreto per Wladimiro Falcone, straordinario protagonista con la maglia del Lecce e pronto al grande salto.