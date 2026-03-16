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Lazio Milan, scenografia censurata in Tevere: la denuncia dei tifosi! Cosa è successo all’Olimpico nel prepartita – FOTO
Lazio Milan è stata la gara del ritorno dei laziali all’Olimpico, ma la grande scenografia preparata dai tifosi ha subito una censura
Ieri sera allo Stadio Olimpico gli oltre 50.000 laziali hanno dato spettacolo da prima del fischio d’inizio fino ad oltre il novantesimo. A prescindere da quello che sarebbe stato il risultato in campo i tifosi della Lazio hanno deciso di dare prova di quello che possono fare.
C’è stato però un fatto che ha reso più amara una bellissima serata. La splendida coreografia esposta nel prepartita è stata censurata. Oltre alla maestosa immagine esposta in Curva e Distinti Nord accompagnata dalla scritta “SCUDO E DIFESA DELLA LAZIO E DEI LAZIALI” ce ne sarebbe dovuta essere un’altra in Tribuna Tevere, la parola LIBERTÀ scritta in caratteri cubitali che è stata però vietata all’ultimo.
Censurata la scritta LIBERTÀ in Tribuna Tevere: la ricostruzione di quanto è accaduto
“A circa un’ora dal fischio d’inizio (con lo Stadio che già andava riempiendosi) è stato comunicato ai ragazzi del tifo organizzato di non poter esporre la scritta LIBERTÀ”. A riportarlo è la pagina Instagram dei tifosi ‘MatchDay S.S.Lazio’.
Quando già era tutto pronto dunque, con tanto di volantini per le indicazioni già posizionati, c’è stato l’obbligo di rimuoverla. A confermare che ci sarebbe dovuta essere la scritta i pochi cartoncini bianchi rimasti posizionati e alzati dalle persone (ignare di tutto) presenti su quei seggiolini.
Se questo divieto dovesse essere stato effettivamente imposto dalla società allora si tratterebbe dell’ennesimo affronto alla tifoseria biancoceleste.
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