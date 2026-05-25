Basic Venezia, in programma le visite mediche per il centrocampista

Basic Venezia, il centrocampista si sottoporrà oggi alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il club

Il Venezia festeggia il ritorno nella massima serie piazzando subito il primo, importantissimo squillo di calciomercato. Il club lagunare ha praticamente chiuso l’accordo per portare in arancioneroverde il centrocampista croato Toma Basic, pronto a diventare il nuovo faro della mediana per la prossima stagione agonistica.

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Il blitz nella notte e lo sbarco di Basic

Il calciatore ha raggiunto il capoluogo veneto nella serata di ieri, domenica 24 maggio. Accompagnato dal proprio procuratore Adrian Ailaj, il quasi ex Lazio è sbarcato in città per definire gli ultimissimi dettagli burocratici del suo trasferimento. Una trattativa lampo che regala ai lagunari un profilo di assoluto spessore internazionale e con una solida esperienza nel nostro campionato.

Le visite mediche e i dettagli del contratto

Secondo quanto rivelato da Gianlucadimarzio.it, la giornata odierna sarà quella decisiva per le formalità di rito. Il centrocampista croato si sottoporrà infatti alle visite mediche prima di recarsi in sede per la firma. Per lui è pronto un contratto triennale, con una vantaggiosa opzione di rinnovo per il quarto anno a favore del club.