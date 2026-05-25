Gattuso Lazio, svolta in panchina: accordo e firma vicina per l’ex CT dell’Italia

Gattuso Lazio, accordo sempre più vicino per ripartire dopo Sarri: il club biancoceleste ha individuato nell’ex ct dell’Italia il profilo scelto per aprire una nuova fase tecnica

La Lazio sembra ormai pronta a voltare pagina in panchina. Dopo una stagione complessa e con la separazione da Maurizio Sarri sempre più vicina, il club biancoceleste avrebbe deciso di puntare su Gennaro Gattuso per aprire un nuovo ciclo tecnico. Secondo quanto segnalato da Matteo Moretto, sono in arrivo sia l’accordo sia le firme con l’ex commissario tecnico dell’Italia, reduce dalla deludente conclusione della sua esperienza alla guida della Nazionale.

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Gattuso Lazio, la scelta di Lotito per il dopo Sarri

Il presidente Claudio Lotito avrebbe quindi individuato in Gattuso il nome giusto per provare a rilanciare l’ambiente biancoceleste. La situazione legata a Sarri ha accelerato le valutazioni interne: la sua permanenza appare sempre più complicata e la società si è mossa per non farsi trovare impreparata davanti a una possibile svolta definitiva.

A quanto filtra la trattativa è ormai indirizzata. L’accordo sarebbe vicino e le firme potrebbero arrivare a breve, dando così forma al nuovo progetto tecnico della Lazio.

Per Gattuso sarebbe una nuova occasione in Serie A dopo l’esperienza con la Nazionale, chiusa in modo deludente e accompagnata da molte critiche. La panchina biancoceleste gli offrirebbe la possibilità di rimettersi subito in gioco in un contesto esigente, ambizioso e carico di pressione.

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