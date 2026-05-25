Rivoluzione Lazio: Romagnoli tra le sirene del Qatar e la suggestione Atalanta

Anche Alessio Romagnoli verso l’addio! Oltre all’interesse confermato dell’Al Sadd spunta l’ipotesi Atalanta. Le ultime

Aria di profondo cambiamento incasa Lazio, dove nessuno sembra più essere intoccabile. Tra i profili più caldi in ottica calciomercato c’è sicuramente quello di Alessio Romagnoli, il cui futuro appare sempre più lontano dalla capitale. I dissapori con la dirigenza e il recente addio di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste rischiano di accelerare una rottura ormai insanabile.

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Il futuro di Romagnoli dopo l’addio a gennaio sfiorato

I segnali di un addio imminente erano già evidenti durante la sessione invernale di mercato. Come riportato da Il Messaggero, l’ex Milan era già pronto a lasciare Formello a gennaio, complice un rapporto ormai logorato con i vertici del club. Il centrale sembrava destinato a una nuova avventura esotica, ma la trattativa non è andata in porto, posticipando la decisione definitiva alla fine della stagione.

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Le offerte dal Qatar

Le pretendenti per il centrale classe ’95 non mancano, soprattutto all’estero. Sulle tracce di Alessio Romagnoli resta infatti vigile l’interesse dell’Al Sadd. Il club qatariota, che era andato vicilissimo a ingaggiare il calciatore pochi mesi fa, è pronto a rifarsi avanti concretamente nelle prossime settimane, forte di un’offerta economica che potrebbe convincere definitivamente il difensore.

La suggestione Atalanta

Oltre alla pista araba, si sta facendo largo una clamorosa ipotesi rimasta finora sotto traccia in Serie A. Maurizio Sarri vorrebbe portare il difensore con sé nella sua probabile prossima avventura sulla panchina dell’Atalanta. Una tentazione tutta italiana per il calciatore, che ritroverebbe così il tecnico con cui ha condiviso l’esperienza in biancoceleste.