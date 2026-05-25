Sarri, il destino ha scelto l’Atalanta come meta! E’ fatta: gli aggiornamenti

Sarri, il futuro proseguirà lontano dalla Capitale! E’ fatta per il suo arrivo alla Dea: le ultime novità

Il calciomercato degli allenatori si accende con un colpo di scena che ridisegna gli equilibri della Serie A. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’Atalanta ha scelto ufficialmente Maurizio Sarri come nuova guida tecnica per il prossimo futuro. Dopo una stagione intensa e caratterizzata da diversi stravolgimenti, la società nerazzurra decide di affidarsi all’esperienza del tecnico toscano per avviare un ciclo vincente.

La squadra bergamasca ha vissuto un’annata particolare, iniziata sotto la guida di Ivan Juric e poi raddrizzata grazie all’ottimo lavoro svolto da Raffaele Palladino, capace di condurre il gruppo fino alla qualificazione in Conference League. Ora, però, la dirigenza ha voluto alzare ulteriormente l’asticella, puntando su un profilo di stampo internazionale.

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Il ritorno di Maurizio Sarri in una big italiana

Per il mister si tratta di una nuova e stimolante avventura nel massimo campionato italiano, una piazza ideale per esprimere la sua celebre filosofia di gioco basata su ritmi altissimi e possesso palla. Il tecnico è reduce dalla conclusione della sua esperienza alla Lazio, club che ora è pronto a voltare pagina affidando la propria panchina a Gennaro Gattuso.

Nella sua gloriosa carriera, il nuovo stratega della Dea ha saputo lasciare un segno indelebile ovunque abbia lavorato: ha sfiorato uno storico Scudetto alla guida del Napoli esprimendo un calcio spettacolare e ha successivamente trionfato sulla panchina della Juventus conquistando il titolo nazionale nella stagione 2019-20. L’obiettivo a Bergamo sarà quello di consolidare la posizione europea del club e provare a infastidire le grandi potenze del torneo.

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Il binomio composto da Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri si ricompone

L’aspetto più suggestivo di questa operazione di mercato non riguarda soltanto la panchina, ma coinvolge direttamente anche i quadri dirigenziali. Infatti, l’allenatore ritroverà una figura chiave dei suoi anni d’oro: Cristiano Giuntoli è ormai vicinissimo a insediarsi come nuovo Direttore Sportivo del club nerazzurro. I due professionisti hanno già dimostrato in passato di possedere una sintonia straordinaria, costruendo insieme un giocattolo perfetto che ha incantato l’Europa calcistica. Questo sodalizio professionale, che tanto bene ha fatto all’ombra del Vesuvio, è pronto a ricomporsi sul campo per replicare quei grandi successi e garantire alla tifoseria bergamasca una programmazione solida, ambiziosa e futuribile.