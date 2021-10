Sarri e quella cura dei dettagli: ecco gli schemi anti-Inter

Maurizio Sarri pensa a come contrastare e fermare l’Inter: ecco le idee e le prove del tecnico dei biancocelesti

Si sa che Maurizio Sarri è un perfezionista anche dal punto di vista degli schemi. Ed è per questo che, come rivelato da Il Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio starebbe pensando a come contrastare e fermare l’Inter.

E quelle dell’allenatore toscano in quel di Formello sembrano esser soprattutto lezioni difensive. L’attenzione sarebbe tutta sui calci piazzati. Infatti è risaputo che l’Inter di Inzaghi sa sfruttare bene le palle inattive: cinque gol segnati sui 22 totali, più specificatamente tre da corner, uno da rimessa laterale, uno su punizione diretta. La Lazio invece ha corso molti rischi su calci piazzati. E domani sera, davanti a Dzeko, Skriniar, De Vrij e Bastoni, Sarri non vuole che si ripeta.. Ed è per questo che, tra dialoghi e chiacchiere, è sempre più maestro.