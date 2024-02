Sarri Lazio (CorSport), non si ripartirà da zero. Ancora insieme o addio: cosa succede

Sarri Lazio, quello che è sicuro sul futuro del tecnico è che non si ripartirà da zero. Ancora insieme o addio in estate?

Come ricorda il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha mandato nuovi segnali alla Lazio e al presidente Lotito sul futuro: nessuna voglia di ripartire da zero, ma servirà un progetto serio per la crescita del club.

Una cosa diversa da quanto accaduto nelle ultime tre annate ed è facile pensare che da questo dipende anche il futuro in panchina, a questo punto giunto a un bivio. Ancora insieme o addio dopo tre anni? Ad oggi non vi è certezza, ma i nomi dei sostituti iniziano a girare.