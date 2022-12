Lazio, tre gol subiti nelle amichevoli: Sarri corre ai ripari?

I tre gol subiti nelle due amichevoli in Turchia sembrano preoccupare Maurizio Sarri. Il mister correrà ai ripari?

I tre gol subiti nelle due amichevoli in Turchia sembrano preoccupare Maurizio Sarri. Il mister correrà ai ripari?

Come evidenziato da Il Messaggero, la Lazio è sicuramente tornata fiduciosa dal ritiro in Turchia, ma non sono mancati piccoli allarmi. Bene la fase offensiva, ma al tecnico non sarebbero piaciute alcune distrazioni in difesa. L’allenatore dei biancocelesti avrebbe visto un atteggiamento a volte troppo superficiale. A preoccupare poi sarebbero in primis i due portieri. Maximiano, ma anche Provedel, sarebbero apparsi poco reattivi. Non ancora al top Patric, colpevole su gol di El Khaabi, e Lazzari, alla ricerca della gamba migliore. Da valutare anche Hysaj, ai box per una contusione. Insomma, qualcosa su cui lavorare in questi giorni c’è.