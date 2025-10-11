 Sarri Lazio, l'ex biancoceleste sicuro: «Ha grande esperienza per gestire momenti difficili in una piazza come Roma»
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sarri Lazio, l’ex biancoceleste non ha dubbi: «Ha grande esperienza per gestire momenti difficili in una piazza come Roma». Le parole

Ai microfoni di Radiosei, l’ex centrocampista Giancarlo Camolese ha analizzato l’avvio di stagione della Lazio e il lavoro di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Le parole:

MERCATO BLOCCATO E SARRI – «Da lontano ho visto un’alternanza di prestazioni. Credo che anche senza il mercato estivo, il gruppo al suo interno abbia dei valori. Credo che come altre squadre che non sono partite al 100%, è destinata a migliorare. Per provare a fare qualcosa di più, in termini di competitività, bisognerà attendere la prossima finestra di mercato»

RAPPORTO STAFF MEDICO – «Ci sono due aspetti da considerare. Magari per i medici un giocatore può essere disponibile, ma poi per essere disponibili per il campo poi serve più tempo. Penso ad esempio a chi subisce un intervento al crociato. Sarri è un ottimo tecnico poi servono altre componenti, la società è importantissima. Credo che Sarri sia in grado di migliorare la squadra. Se Sarri è sereno in questo momento? Difficile rispondere perché entriamo nel personale. Credo che Sarri abbia grande esperienza per gestire momenti difficili in una piazza come Roma».

