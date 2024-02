Sarri Lazio, siamo a un bivio (CorSport): il tecnico non può fallire oggi. ULTIME sul futuro

Sarri Lazio, siamo a un bivio: la squadra non può fallire la delicata sfida di quest’oggi contro il Cagliari. Le ULTIME

Sa di essere ad un bivio Maurizio Sarri, che viene da un periodo delicato e avrà molti impegni delicati in programma nelle prossime settimane. Il tecnico è consapevole di non poter sbagliare dopo il tracollo di Bergamo.

Come scrive il Corriere dello Sport, per la Lazio sarà importante non perdere contatto con il quarto o quinto posto, con la Champions fissata sempre come obiettivo primario. Qui si compie il destino dell’allenatore ed è ora che i giocatori dimostrino di essere dalla sua parte.