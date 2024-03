Sarri Lazio, il tecnico è un martello: ripete quella cosa da giorni per caricare la squadra

Sarri Lazio, il tecnico biancoceleste è un martello con i suoi giocatori: c’è una cosa che ripete da giorni per caricarli

Come spiega il Messaggero, sono giorni che Maurizio Sarri carica la sua Lazio in vista della gara di stasera con l’Udinese, alla quale lui non potrà essere presente per squalifica.

Il tecnico, si racconta, è un vero e proprio martello con i suoi ragazzi, ai quali vuole provare a far chiudere al meglio questa annata che, ad un certo punto, si è fatta storta. «Ripartiamo dalle prestazioni con Bayern Monaco e Milan è il concetto di base dell’allenatore».