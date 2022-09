Sarri, la Cremonese per dimenticare l’Europa: il tecnico vuole la vittoria

Maurizio Sarri si aspetta una reazione immediata dopo la pesante sconfitta contro il Midtjylland: a Cremona per i 3 punti

Maurizio Sarri non ha per nulla digerito la sconfitta di ieri sera in Europa League contro il Midtjylland. Il pesante 5-1 finale complica il girone e fa ripiombare la Lazio in quei clamorosi black-out mentali visti purtroppo tante volte nella scorsa stagione.

La trasferta di Cremona, l’ultima prima della sosta, servirà al tecnico per osservare la reazione dei suoi: solo i tre punti e una prestazione convincente potrebbero attutire l’onta europea.