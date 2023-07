Sarri: «Fossi egoista mi sarei dimesso dalla Lazio. Vi spiego il motivo» Le parole dell’allenatore biancoceleste

Intervistato in esclusiva da Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri si è raccontato apertamente su più temi, parlando anche del futuro alla Lazio.

LE PAROLE– «Se io ti dovessi parlare da un punto di vista egoistico farei il secondo alla Lazio e darei le dimissioni. Fare meglio? Ci ho pensato ma mi trovo in un ambiente in cui sto bene e mi piacerebbe andare avanti, ma bisogna avere tutta la consapevolezza e ripetersi che sarà estremamente difficile. Il nostro obiettivo è quello di rimanere in Champions e quindi dobbiamo avere la testa alle prime quattro posizioni, ma con la consapevolezza che è difficilissimo»