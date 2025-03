Sarri, parla l'ex collaboratore Nocentini: «Roma? Non è...»

Condividi via email

Sarri, le parole dell’ex collaboratore del tecnico sulle voci di un possibile approdo alla Roma. Le sue dichiarazioni

Le parole di Nocentini a Retesport sull’ex tecnico della Lazio.

PAROLE– «Con giocatori tecnici che hanno una visione di gioco importante, come quelli della Roma, andrebbe a nozze. Come ogni allenatore avrebbe bisogno dei suoi tempi: è un grande tecnico, per la il club giallorosso sarebbe una fortuna puntare su di lui »

ACCETTEREBBE DI ANDARE ALLA ROMA?– «Non è facile rispondere, è un enorme prestigio allenare a Roma. Siamo professionisti, quindi, qualora dovesse accettare darebbe il 100% per i colori giallorossi »