Sarri a LSC: «Arbitraggio? Ci siamo abituati...»

Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta della sua Lazio contro il Milan nell’immediato post-partita della sfida di San Siro

Maurizio Sarri è intervenuto a Lazio Style Channel dopo Milan-Lazio. Le sue dichiarazioni:

«L’aspetto condizionante è che dopo mezz’ora eravamo sotto in una partita che non aveva proposto niente. Ci ha condizionato, ho visto la squadra che ha perso fiducia, l’ha data per persa invece doveva iniziare al 30esimo. Non mi è piaciuto nel secondo temo, siamo entrati rassegnati, negli ultimi 7 ci siamo ripresi e abbiamo cercato l’area avversaria. Abbiamo 3 giocatori che non sono in grandi condizioni che sono determinatati. Adesso vedendo, i dati diranno che abbiamo fatto 10 km in più del Milan, 3 km in più di 16 all’ora del Milan. Quel che facciamo è sfidare la matematica, siamo primi in tutti i dati, in quelli qualitativi e quantitativi. Gol irregolare? Quello ci siamo abituatati, la conduzione nei primi 30 è stata pesante, nel senso che poteva dare l’idea che volesse indirizzare la partita forse è così o forse no, ci sono stati 5 falli noi 2 ammoniti e oro 0. Tanti arbitri lo fischiano, dobbiamo pensare a quel che è successo dopo, la reazione non è arrivata. In questo momento bisogna aver la forza di guardare avanti perché incrementare valutando errori sono abbastanza ridotti».