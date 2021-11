Sarri chiede gli straordinari al suo tridente: niente turnover col Marsiglia

Sarri medita dei cambi in vista dell’impegno col Marsiglia in Europa League ad esclusione però del suo tridente: i tre sono imprescindibili

Maurizio Sarri non ha dubbi: la sua Lazio non può rinunciare a Pedro, Immobile e Felipe Anderson. In vista degli ultimi due impegni prima della sosta, quello di giovedì in Europa League col Marsiglia e quello di domenica in campionato contro la Salernitana, il tecnico toscano medita dei cambi tra centrocampo e difesa ma non toccherà assolutamente il reparto avanzato.

Come riporta il Messaggero infatti, i tre instancabili biancocelesti potranno forse riposare dopo la sosta. Al momento Sarri ha bisogno di loro: il destino della sua Lazio è quasi tutto nelle loro mani.