Sarri carica la Lazio: il retroscena a Formello dopo il Sassuolo. E il tecnico scherza con la squadra

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha caricato la squadra a Formello dopo la vittoria con il Sassuolo: il retroscena

Il Messaggero oggi in edicola svela un interessante retroscena su Maurizio Sarri. Il tecnico, dopo la vittoria della sua Lazio contro il Sassuolo, ha strigliato così la squadra a Formello:

«Non ce lo potevamo permettere per la classifica. Avete reagito bene ma non voglio più vedere quei 10 minuti di black-out d’inizio secondo tempo. Piuttosto, per svegliarci, prendiamoci a pugni prima di uscire dallo spogliatoio».