Sarri, Bonanni sulla panchina del Milan: «Lopetegui non mi fa impazzire. Prenderei l’ex Lazio». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del prossimo allenatore del Milan ed ha consigliato l’ex Lazio Maurizio Sarri ai rossoneri. Di seguito le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «Lopetegui al Milan? Non mi fa impazzire. C’è un tecnico come Sarri libero, una riflessione su di lui la farei. No netto a Fonseca».