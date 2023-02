Sarri vuole battere la Juve a tutti i costi. Discorso alla squadra: «È fondamentale». Il messaggio del tecnico della Lazio

L’unione fa la forza: così Sarri trascina tutti a Torino – persino il senatore Radu infortunato – per i quarti di Coppa Italia. Vuole battere la Juve stasera.

A Maurizio non interessavano prima i discorsi scaramantici da GRA legati a un’eventuale finale/rivincita concessa alla Roma, proprio nel decennale della “Coppa in faccia”, figuriamoci ora: «Questo torneo per noi è di fondamentale importanza». Ieri ha parlato così alla squadra, pretende concentrazione massima e non ha intenzione di abbandonare la competizione senza aver lottato per la vittoria.