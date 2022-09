Sarri-arbitri, i tifosi si schierano a difesa del mister

La vicenda Sarri, dopo il duro sfogo contro Sozza e gli arbitri in generale, ha mobilitato i tifosi in difesa del mister

Fa ancora discutere lo sfogo di Maurizio Sarri nel post partita di Lazio Napoli. Nel mirino dell’allenatore la gestione della gara da parte di Sozza e gli episodi che hanno – di fatto – definito il risultato finale. Per le dure parole del tecnico è stato aperto un fascicolo dalla Procura Federale e adesso rischia una multa salatissima o addirittura il deferimento.

Come riporta La Repubblica, però, a schierarsi dalla parte del Comandante sono stati i tifosi che hanno lanciato l’hashtag #iostoconSarri. I commenti sui social sono tutti di vicinanza al mister: «Finalmente qualcuno che dice le cose come stanno. avanti Comandante. Sempre al tuo fianco, in direzione ostinata e contraria».

Insomma, una presa di posizione netta che rafforza ulteriormente il legame tra il pubblico biancoceleste e l’allenatore.