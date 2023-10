Sarri a LSC : «Cambio Luis Alberto- Guendouzi? Vi spiego perchè l’ho fatto»

Sarri, il tecnico biancoceleste ha parlato al termine della partita vinta con il Celtic sottolineando il cambio Guendouzi e Luis Alberto

Intervenuto ai microfoni di LSC Sarri ha rilasciato le sue dichiarazioni a caldo dopo la vittoria con il Celtic, sottolineando la scelta del cambio Luis Alberto-Guendouzi

PAROLE – Speriamo che questa partita possa essere il preludio al cambio di passo anche in campionato. In queste prime sfide la Champions mi ha regalato delle forti emozioni. Si tratta della competizione per club più importante. Finora abbiamo segnato solo di testa. La volta scorsa con Provedel e oggi con Pedro. Cambio Luis Alberto- Guendouzi? Avevo bisogno di forze fresche e Luis non ha mai riposato finora. Era giusto far rifiatare anche lui