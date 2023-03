Sarri a Lazio Style Channel: «Casale? Il dottore mi ha detto che...»

Sarri, il tecnico biancoceleste ha parlato al termine della partita contro l’Az Alkmaar soffermandosi sulle condizioni del difensore

Al termine della partita contro l’Az Alkmaar persa, e che complica i piani di qualificazione della Lazio per i quarti di finale, ha parlato Maurizio Sarri ai microfoni di Lazio Style Channel

PAROLE – Dispiace perché il primo tratto di partita abbiamo dato l’impressione di essere superiori agli avversari e poter vincere la partita in maniera netta. Abbiamo smesso di palleggiare nella loro metà campo e siamo tornati nella nostra area di rigore con troppa continuità mettendoci a rischio, non mi è piaciuto questo atteggiamento.

Il risultato penso sia casuale perché abbiamo creato tantissime palle gol e concesso solo le situazioni dei due gol. L’inizio del secondo tempo abbiamo sfruttato bene Luis Alberto che andava a ricevere palla fra le linee e puntava quella avversaria. Lo potevamo fare di più, ma i difensori centrali devono uscire dalla nostra area di rigore.

Casale? Il dottore mi ha detto che ha avuto un piccolo risentimento al polpaccio, ma niente di preoccupante. Abbiamo preferito non rischiare. Ne parlavo oggi con i ragazzi perché è un periodo che segnamo meno rispetto alle nostre medie abituali: sotto porta bisogna essere più lucidi e cattivi.

La sequenza di occasioni sbagliate stasera è troppo lunga. Facciamo passare stasera e da domani studieremo il Bologna. Ho pensato a inserire Pellegrini, ma loro sono stati bravi a uscire dalla prima pressione che noi abbiamo fatto in maniera scomposta e quindi ho preferito non farlo esordire in una situazione difficile