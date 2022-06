Saponara non rinnova con la Fiorentina: c’è dietro la Lazio?

Saponara potrebbe essere di nuovo finito in orbita Lazio: ecco qual è la situazione del jolly della Fiorentina

Saponara potrebbe essere di nuovo finito in orbita Lazio. Infatti il giocatore è già stato accostato alla Lazio in passato, ma il suo nome torna d’attualità.

Come sottolineato da La Repubblica, tutto ruoterebbe attorno al suo contratto in scadenza a giugno. Il rinnovo tarderebbe ad arrivare e dietro potrebbero esserci i bianccoelesti. Non resta dunque che attendere per capire se potrebbe trattarsi di gioco delle parti o di una vera e propria trattativa.