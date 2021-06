Santos Borrè, che concorrenza! Non solo Inter: un’altra italiana sul giovane

Non solo la Lazio su Santos Borrè. Anche in Serie A aumenta la concorrenza: oltre Inter e Lazio, un’altra squadra lo vuole

In attesa di conoscere il futuro di Simeone e Cerri, il Cagliari si muove per l’attacco del futuro. Il nome sul taccuino del direttore sportivo Capozucca è quello di Rafael Santos Borrè, attaccante classe 1995 di proprietà del River Plate. Borrè, che ha giocato titolare in Copa America contro l’Ecuador, sarebbe la prima scelta del Cagliari in caso di cessione di uno dei due.

Santos Borrè è reduce da 8 gol in 13 presenze in Copa de la Liga con il River Plate, compreso un poker contro il Racing de Avellaneda. Vanta già un passato in Europa dove ha vestito la maglia del Villarreal nella stagione 2016-2017. Lo riferisce Sky Sport. Secondo Tyc Sports tuttavia il giocatore colombiano potrebbe persino arrivare in Sardegna per una stagione per poi passare all’Inter, in una sinergia tra i due club di Serie A.

Il giocatore da mesi piace anche alla Lazio, ma la concorrenza per il giovane talento è più fitta che mai.