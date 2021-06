Borré Lazio, il colombiano è sempre più nel mirino dei biancocelesti

Borré è sempre nel mirino della Lazio: ma qual è la situazione della trattativa legata all’attaccante colombiano?

Quello di Rafael Santos Borré è un nome che resta sempre molto caldo in casa Lazio. I biancocelesti dovranno fare i conti con la concorrenza, ma l’attaccante sembrerebbe aver scelto i biancocelesti.

Come rivelato da Il Corriere dello Sport, il colombiano è finito nel mirino dei capitolini da tempo, più precisamente nel mese di marzo. Si tratta di una prima punta rapida, nonostante i suoi 174 cm di altezza e che può adattarsi al gioco di Sarri. Il suo contratto con il River Plate scadrà a giugno e il rinnovo pare ormai come una chimera. L’addio sarebbe praticamente scontato e la Lazio resterebbe sempre in pole.