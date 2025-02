Sanremo 2025, anche la Lazio sui social promuove l’inizio del Festival con un post – FOTO

Sanremo 2025, il club biancoceleste ricorda ai follower l’appuntamento con la kermesse musical con un post sui social

Archiviata la roboante vittoria con il Monza, per la Lazio è il momento di pensare già alla sfida delicata di sabato sera con il Napoli che è fondamentale per non perdere terreno nella corsa Champions. La squadra avrà grazie al fatto di essersi qualificata anzitempo per gli ottavi, una settimana tranquilla per preparare il match, e non è una settimana qualunque per gli appassionati di musica. Infatti da stasera prenderà il via la 75°edizione del Festival di Sanremo con la direzione artistica di Carlo Conti, e il club biancoceleste ricorda ai suoi follower l’appuntamento con la kermesse musicale con un bel post