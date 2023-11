Sana Fernandes su Anderson: «Mi ha aiutato quando sono arrivato qui» Le parole del giovane

Intervistato dai microfoni della società, la stella della Lazio Primavera, Sana Fernandes si è raccontato nel format “Il primo pallone non si scorda mai”

CHI TI HA AIUTATO? «Felipe Anderson, Marcos Antonio che è andato in prestito e Maximiano che è stato ceduto mi hanno aiutato tanto perché parlavano anche loro portoghese. Felipe è una persona molto buona, dal primo giorno in cui sono arrivato mi ha sempre aiutato chiedendomi se avessi bisogno di qualsiasi cosa, anche di parlare. È stata una persona molto importante, anche in prima squadra mi dava sempre consigli su quello che dovevo fare e sulla mia posizione in campo. Nelle prime partite, da piccolo, giocavo con spensieratezza e col tempo le mie qualità sono emerse

QUI PER L’INTEGRALE