Sampdoria-Verona, il club doriano torna alla vittoria conquistando tre punti pesanti per la corsa salvezza

Termina 3-1 per la Sampdoria l’anticipo di serie A delle 12,30, con la formazione di Stankovic che conquista tre punti pesanti per la salvezza. A decidere il match sono stati Gabbiadini con una doppietta, e Zanoli per i liguri. Inutile invece la rete di Faraoni al 88′.