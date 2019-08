Sampdoria, tifoso beffato: si tatua il gol di Saponara contro la Lazio, ma ora… – FOTO

Che beffa per un tifoso della Sampdoria, che si è tatuato il gol siglato da Saponara contro la Lazio. Il centrocampista è appena approdato nel Genoa

Sampdoria / Il calcio è, indubbiamente, lo sport più seguito in Italia. Tante volte, delle imprese calcistiche sono state riprodotte sulla pelle di tifosi, in preda a sentimenti di gioia ed emozione. E’ il caso, ad esempio, di un sostenitore della Sampdoria, che ha deciso di tatuarsi il tacco con il quale Riccardo Saponara beffò la Lazio nel match del 9 dicembre del 2018. Peccato, però, che l’emiliano, proprio nelle ultime ore, abbia detto addio ai blucerchiati per approdare… nel Genoa. Proprio così. Da una all’altra sponda della città ligure, Saponara non ci ha pensato troppo e, per la delusione del popolo della Samp, ha ‘tradito’ i doriani con i rivali storici. Chi la Lazio ferisce…