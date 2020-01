Sampdoria, continua la preparazione in vista Lazio. Differenziato per Depaoli e Ramirez

Sampdoria, continua la preparazione in vista del match di sabato prossimo alle 15 contro la Lazio di Simone Inzaghi

Senza impegni infrasettimanali per la Coppa Italia, la Sampdoria continua l’allenamento in vista della sfida di sabato pomeriggio contro la Lazio. Da quanto riporta il sito ufficiale blucerchiato, Claudio Ranieri ha mostrato dei video ai suoi insieme allo staff. La seconda parte è avvenuta sul campo dove si sono svolte esercitazioni tecnico-tattiche. Differenziato per Depaoli e Ramirez: il primo ha svolto un personalizzato di recupero in palestra mentre il secondo ha fatto un individuale sia in palestra che sul campo. Fissata per domani mattina un’altra sessione di allenamento con successiva conferenza stampa alle ore 13:00.