Carlo Osti, responsabile di tutte le aree tecniche alla Sampdoria, ha fatto il punto sul momento dei blucerchiati soffermandosi sugli impegni di fine campionato: le sue parole a Il Secolo XIX.

AVVERSARIE – «È anche vero che proprio nelle ultime giornate i valori tendono maggiormente a livellarsi. Le partite presentano tutte un elevato coefficiente di difficoltà, ma una grande differenza nei mesi finale del campionato la fanno le motivazioni. E lì, sotto quell’aspetto, dovremo farci trovare al top. Non posso pensare che attualmente manchino le motivazioni a questa Sampdoria…».

RADDRIZZARE LA STAGIONE – «Se dopo 33 giornate di campionato abbiamo 29 punti, significa che non è stata certamente una stagione esaltante. Ma, ripeto, davanti a noi abbiamo ancora cinque partite che mettono in palio i punti che ci servono per raggiungere il nostro obiettivo. La squadra sta rendendo al di sotto delle sue possibilità, ma limportante adesso è riuscire a raddrizzare la stagione e salvarci il prima possibile. La partita di Verona è davvero importante».