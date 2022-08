Sampdoria Lazio, Giampaolo potrebbe perdere Colley: la situazione

In vista della partita tra Sampdoria e Lazio, e non solo, l’allenatore Giampaolo potrebbe perdere il difensore Colley

Problemi all’orizzonte per la Sampdoria in vista della partita della Lazio e non solo. L’allenatore blucechiato Marco Giampaolo, infatti, potrebbe dover fare a meno di Omar Colley per il match contro i biancocelesti e per tutta la stagione.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il difensore sarebbe vicinissimo al trasferimento al Maiorca che rilanciato la prima offerta da 4 milioni. Affare che potrebbe concretizzarsi proprio prima di Sampdoria-Lazio di mercoledì.