La sconfitta di ieri contro la Salernitana pesa molto in casa Sampdoria: ma qual è il destino di Marco Giampaolo?

La sconfitta di ieri contro la Salernitana pesa molto in casa Sampdoria: ma qual è il destino di Marco Giampaolo?

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX la sua panchina non sarebbe in bilico e anche un ritorno di D’Aversa sembra essere remoto. Non resta che attendere cosa accadrà nelle prossime partite.