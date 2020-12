Samp, altro che sul mercato! Candreva fa pace con Ranieri e “vede” il Crotone

La Sampdoria ha assorbito il “caso” Antonio Candreva. L’ex calciatore della Lazio era stato escluso dai convocati per la partita di Verona – poi vinta dai blucerchiati per 2-1 durante il turno infrasettimanale – per motivi disciplinati, aveva sostenuto la squadra con una Instagram story che riportava un inequivocabile “Daje“, e ai microfoni di SkySport al termine della partita il suo allenatore Claudio Ranieri aveva glissato: «Ci mancherebbe altro, come avrebbe potuto non sostenere la squadra? Vedremo come si allenerà». Nella giornata di ieri – come confermato dai quotidiani sportivi della mattinata – il caso sarebbe ufficialmente rientrato. A tal punto che il centrocampista romano figura tra i convocati per Sampdoria-Crotone, anticipo in programma proprio nella giornata di oggi. Candreva dovrebbe partire dalla panchina, ma Ranieri starebbe addirittura pensando di schierarlo dal 1′. Aperto dunque il ballottaggio con Damsgaard, giovane talento che segnò alla Lazio nel 3-0 di Marassi.