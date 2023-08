Samardzic alla Lazio, il padre: «Posso dire questo sul futuro di Lazar». La rivelazione sul centrocampista dell’Udinese

Intervistato da Sportitalia, il padre di Lazar Samardzic, ha parlato così del futuro del figlio dopo il mancato passaggio all’Inter. Come noto il centrocampista dell’Udinese piace anche molto al calciomercato Lazio.

Queste le sue parole: «Un club dietro di noi? Non era proprio vero. Non abbiamo nessuna squadra. Non abbiamo fretta per il futuro: Lazar ha solo 21 anni, c’è così tanto tempo. Già con la Juve è entrato bene e ha dimostrato di essere concentrato: è un ragazzo maturo, ha la testa sulle spalle e non vuole tradire i tifosi dell’Udinese e ovviamente la società che lo ha portato in Italia e lo sta facendo crescere. Anche per questo era importante raccontare la verità: i grandi club hanno una comunicazione potente e noi no, ma non può passare all’opinione pubblica una ricostruzione falsa e sbagliata e che ci danneggiava».