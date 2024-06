Samardzic Lazio, Lotito prepara il RILANCIO! Pozzo IRREMOVIBILE, serve QUESTA cifra per portarlo a Formello

Samardzic-Lazio, Lotito è pronto al rilancio per il centrocampista dell’Udinese: servono 22.5 milioni per portarlo a Formello

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio, nella figura di Claudio Lotito, sarebbe pronto al rilancio per Lazar Samardzic, centrocampista in uscita dall’Udinese e vicinissimo all’Inter un anno fa.

I friulani sono irremovibili al momento sul prezzo: Pozzo vuole 22.5 milioni di euro tutto incluso senza contropartite e per questo ha rifiutato la prima offerta da 15 milioni più bonus e l’inserimento di Cancellieri. Sul calciatore ci sarebbe anche il Fenerbahce che però non ha ancora effettuato proposte ufficiali. In Italia invece c’è solo la Lazio, situazione che col passare dei giorni potrebbe spingere l’Udinese ad abbassare le richieste. Difficile, ma non impossibile, una permanenza in Friuli.