Samardzic, accordo raggiunto con una big di Serie A! Cifre e dettagli dell’operazione. . Il giocatore dell’Udinese era l’obiettivo numero uno per il centrocampo per l’Inter

Fumata bianca in arrivo per l’acquisto da parte dell’ Inter di Lazar Samardzic. Il talento serbo, dell’Udinese era l’obiettivo primario dei nerazzurri per completare il reparto di centrocampo.

Come riferisce Michele Criscitiello di Sportitalia, i nerazzurri avrebbero ormai chiuso il colpo per l’arrivo del centrocampista dell’Udinese: arriverà in nerazzurro per 25 milioni di euro più l’inserimento di Giovanni Fabbian come contropartita, il quale andrà ai friulani.