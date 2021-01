Salvini: «Prima riaprono gli stadi, meglio è. In diecimila a San Siro, perchè no?»

Matteo Salvini ha commentato la questione del ritorno dei tifosi allo stadio e della riapertura di cinema e teatri

Alla grande macchina dello sport manca la vera linfa vitale: i tifosi. Non sono solo il motore economico, ma anche motivazione e sostegno. Nel calcio, soprattutto, sono la parte più bella dei 90 minuti. A tal proposito, la questione degli impianti è sempre più discussa: «Prima gli stadi torneranno a ospitare pubblico – ha dichiarato Matteo Salvini – meglio è».

L’esponente della Lega – ospite de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento – ha poi aggiunto: «Vale anche per i cinema, i teatri, le palestre: la vita a distanza puo’ essere tale nell’emergenza ma non è vita. San Siro può contenere 70 mila persone, dieci mila potrebbero starci a metri l’una dall’altra. Prima lo sport torna a vivere negli stadi con tutte le precauzioni del caso, meglio è dal punto di vista non solo economico ma anche sociale. Spero di tornare a vedere dal vivo una gara di pallone il prima possibile».