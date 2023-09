Salomone: «La situazione Zaccagni dovrebbe essere risolta in qualche modo. Lotito ha promesso… ». Le parole del giornalista

La questione del rinnovo di Mattia Zaccagni è un fulmine a ciel sereno in casa Lazio. A tal proposito, si è espresso anche il giornalista sportivo Luigi Salomone ai microfoni di Radio Radio. Le sue parole:

PAROLE– «La situazione Zaccagni dovrebbe essere risolta in qualche modo. Al matrimonio del calciatore, Lotito ha promesso che ci sarebbe stato il rinnovo. C’è un qualcosa che mi sfugge nella vicenda. Giuffredi è l’agente più amico della Lazio in questo momento, avendo la procura di diversi calciatori biancocelesti. Ha altresì da poco sottoscritto l’accordo per Sepe con a Lazio. È una questione che non capisco. I rapporti tra Giuffredi e la società almeno fino a stamattina erano tranquilli e sereni. La sua uscita è paradossale. Tra le righe potremmo interpretarla come una richiesta al presidente di risolvere al più presto l’impasse. Certo, a pochi giorni da sfide importanti contro Juve e Atletico in Champions la Lazio avrebbe fatto volentieri a meno di questo polverone ».