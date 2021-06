Salernitana verso il trust: ieri l’incontro con la Figc. Le ultime

Si è svolto ieri l’incontro tra al Salernitana e la Figc per definire il futuro proprietario del club. Le ultime

La Salernitana continua a lavorare ad un trust per permettere alla società di restare iscritta in Serie A. Ieri pomeriggio si è svolta una lunga riunione tra la Figc e l’avvocato Vidal che cura gli interessi delle due società comproprietarie del club. La Figc chiede sempre la vendita diretta ma tutto dovrebbe avvenire entro una settimana e sembra impossibile.

Se non riusciranno a vendere allora via libera al blind trust, però a condizioni precise e rigide. La Figc infatti chiede che il trustee sia una persona giuridica, una società di revisione e consulenza. Solo in questo modo sarebbe garantita l’indipendenza da Lotito e Mezzaroma. Come rivela il Corriere dello Sport, un’altra nota dolente è la durata: anche qui club e Figc sono in disaccordo.