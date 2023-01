Salernitana-Milan: i rossoneri in trionfo a Salerno. Leao e Tonali sanciscono la vittoria in trasferta, Bonazzoli segna un gol

Vittoria per il Milan di Pioli contro la Salernitana, i rossoneri conquistano i 3 punti e accorciano le distanze col Napoli. Degna di nota, nonostante il risultato è anche la prestazione di Federico Bonazzoli, attaccante della Salernitana, tanto apprezzato dalla Lazio.

Il giocatore classe’97 é da tempo sotto il mirino del club biancoceleste, oggi ha segnato contro il Milan all’83’ cercando di riacciuffare il risultato e anche se non è bastato, l’attaccante non perde l’occasione per mostrare il suo talento.