Salernitana, Lotito: «Menichini allenerà nel settore giovanile della Lazio»

Il presidente Lotito ai media campani ha svelato chi sarà il nuovo allenatore della Lazio Primavera

«Non si dovrà più ripetere una stagione come quella passata, ma obiettivamente ad agosto eravamo tutti convinti di avere allestito una rosa di livello che potesse lottare per i play off – esordisce Lotito ai microfoni di tuttosalernitana.com – Alzi la mano chi pensava avessimo rischiato di retrocedere. Con Menichini è un discorso diverso, non mi sentirei di parlare di ingratitudine perché allenerà nel settore giovanile della Lazio. Abbiamo avuto un confronto, ha casa a Viterbo e logisticamente è anche una soluzione più comoda. Quanto al direttore sportivo, sapete benissimo che ci sarà sempre una parte di pubblico a cui non starà bene qualcosa. Fabiani chiaramente ha la nostra fiducia. Quest’anno farà cose diverse, per l’allestimento della squadra ci siamo affidati ad un allenatore come Gian Piero Ventura che sarà responsabile dell’area tecnica. Non si prende un mister di questa esperienza per accontentarsi».