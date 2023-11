Salernitana-Lazio, le probabili formazioni

Salernitana-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta di Salerno queste le probabili scelte di Inzaghi e Sarri

Sabato pomeriggio la Lazio torna in campo per sfidare la Salernitana di Inzaghi, in vista poi della delicata gara contro il Celtic in Champions. A pochi giorni della partita, queste le probabili scelte di Inzaghi e Sarri

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Candreva; Simy/Dia, Ikwuemesi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.