Salernitana-Lazio, le pagelle dei quotidiani: tutti promossi

Le pagelle dei quotidiani oggi in edicola promuovono la prestazione della Lazio di ieri contro la Salernitana: tutti promossi

La Lazio è tornata ieri alla vittoria battendo 0-2 in trasferta la Salernitana. I quotidiani, sportivi e non, oggi in edicola promuovono in toto la squadra di Sarri.

CORRIERE DELLO SPORT

Provedel 6.5; Marusic 7.5, Casale 7, Patric 6.5, Hysaj 6; Vecino 7, Basic 6, Cataldi 6.5, Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 6, Immobile 8, Cancellieri 6.5, Pedro 7, Romero SV; Sarri 7

GAZZETTA DELLO SPORT

Provedel 6; Marusic 7, Casale 6, Patric 6, Hysaj 6.5; Vecino 7, Basic 6, Cataldi 6.5, Luis Alberto 5.5; Felipe Anderson 6.5, Immobile 7.5, Cancellieri 6, Pedro 6.5, Romero 6; Sarri 6.5.

IL MESSAGGERO

Provedel 6; Marusic 7, Casale 6.5, Patric 6, Hysaj 6; Vecino 7, Basic SV, Cataldi 6.5, Luis Alberto 6; Felipe Anderson 6, Immobile 8, Cancellieri 6.5, Pedro 7, Romero SV; Sarri 7