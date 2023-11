Salernitana-Lazio, Maurizio Sarri è pronto a rilanciare dal primo minuto Isaksen a destra con Felipe Anderson a sinistra

Come riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri sembra aver sciolto le riserve per quanto riguarda gli esterni d’attacco in vista di Salernitana-Lazio.

Isaksen viaggia versa una maglia da titolare nel tridente con Felipe Anderson dirottato a sinistra.