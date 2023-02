Salernitana-Lazio, i precedenti della sfida di domenica

Salernitana-Lazio, neanche il tempo di ragionare sul Cluj che domenica arriva già l’insidiosa trasferta di Salerno, ecco i precedenti

Domenica pomeriggio la Lazio sarà di scena a Salerno dove l’attende la nuova Salernitana di Paulo Sousa che ieri ha preso il posto ufficialmente di Davide Nicola. Le due squadre si affronteranno per la sesta volta nella loro storia, e il bilancio è di due vittorie per i campani e tre per i biancocelesti

I campani in casa hanno vinto entrambe le gare casalinghe giocate contro la Lazio, ovvero 2-0 nel 1947 e 1-0 nel 1998 grazie alla rete siglata da Tedesco.