Salernitana, Inzaghi rischia di dover fare a meno di un titolare: le ultime

Salernitana, a pochissimi giorni dalla gara con la Lazio il tecnico dei campani rischia di dover fare a meno di un titolare

Archiviata la sosta per la Nazionale, la serie A riprende la scena e ad aprire il turno di campionato sarà la Lazio che sabato sfiderà alle 15 la Salernitana. Per quanto riguarda il club campano, Inzaghi rischia di dover fare i conti con un assenza di un titolare, si tratta di Dia. L’ex Villareal nonostante l’infortunio non sia grave visto che è stato scongiurato l’interessamento dei legamenti, visto l’esito degli esami, rimane in dubbio per la sfida contro i biancocelesti.