Salernitana Empoli 2-4: esordio choc per Colantuono

Empoli straripante all’Arechi contro la Salernitana. I toscani si impongono per 2-4. Esordio da incubo per Colantuono in panchina

Esordio da incubo. Va all’Empoli lo scontro salvezza della nona giornata di Serie A: i toscani vincono 4-2 in casa della Salernitana di Colantuono, al debutto sulla panchina dei campani.

La formazione di Andreazzoli chiude il primo tempo avanti 4-0 grazie a Pinamonti (doppietta), a Cutrone e all’autorete di Strandberg: non bastano, ad inizio ripresa, il tap-in di Ranieri e l’autogol di Ismajli per i granata, che restano all’ultimo posto in classifica.